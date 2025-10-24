EFA are șansa, în confruntarea cu drochienii, să scape de ghinionul care o urmărește pe terenul propriu

  După două meciuri reușite de fotbaliștii de la EFA, în deplasare, echipa din nordul raionului susține ultimul meci din această toamnă, pe terenul propriu care, cu părerea de rău, ne-a adus mai mult ghinion decât succes.
  În rolul de „paratrăsnet” va fi formația FC Speranța Drochia care are rezultate frumoase în ultimele meciuri și este colega de podium a celor de la EFA. Partida se va desfășura sâmbătă, 25 octombrie, cu începere de la orele 14:00.
  Hai, EFA! O victorie ne-ar menține pe locul secund și ne-ar lăsa speranțe la promovare!

