Judecata drumului pierdut spre Vasilcău: care sunt greșelile Consiliului Raional Soroca?

Un contract finanțat de Uniunea Europeană pentru reparația drumului Volovița–Vasilcău, semnat între Consiliul Raional Soroca și SRL „Agent Construct”, s-a transformat într-un labirint juridic. Dispute privind termenele, împuternicirile semnatarilor și gestionarea fondurilor europene au dus la pierderea finanțării și la un proces răsunător care a scos la iveală grave deficiențe administrative.

În noiembrie 2022, Consiliul Raional Soroca a semnat un contract cu SRL „Agent Construct” pentru reparația capitală a drumului public local L103 Volovița–Vasilcău, parte a proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”, finanțat prin Programul Operațional Comun România–Republica Moldova 2014–2020.

Potrivit contractului, lucrările trebuiau finalizate până la 23 august 2023. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 14 noiembrie 2023 printr-un acord adițional, care stipula clar: „Un alt acord adițional cu privire la perioada de implementare a sarcinilor nu poate fi semnat.”

Cu toate acestea, pe 22 decembrie 2023 — la mai bine de o lună după expirarea termenului — a fost semnat un Acord Adițional nr. 4, prin care perioada de implementare era extinsă până la 30 martie 2024. Actul a fost semnat de președintele raionului, Veaceslav Rusnac.

Consiliul Raional Soroca a atacat în instanță acest acord, susținând că el este nul absolut, fiind semnat:

după expirarea termenului contractual , ceea ce contravine explicit clauzelor din acordul anterior;

, ceea ce contravine explicit clauzelor din acordul anterior; de o persoană fără împuterniciri , întrucât mandatul președintelui raionului expirase la 6 decembrie 2023, iar noul Consiliu nu-i conferise atribuții privind implementarea proiectului;

, întrucât mandatul președintelui raionului expirase la 6 decembrie 2023, iar noul Consiliu nu-i conferise atribuții privind implementarea proiectului; fără sursă legală de finanțare, deoarece fondurile europene erau valabile doar până la 31 decembrie 2023, conform Instrucțiunii nr. 9/2023 a Autorității de Management.

Secretarul Consiliului, Alina Mărîi, a declarat în instanță că „președintele raionului nu s-a consultat cu membrii Consiliului raional despre încheierea acordului și nici nu dispunea de împuterniciri pentru semnarea acestuia.”

De cealaltă parte, reprezentanții SRL „Agent Construct”, aflați între timp în procedură de insolvabilitate, au argumentat că actul este perfect legal, semnat în baza „acordului comun al părților”, și că a fost inițiat chiar de către autoritatea contractantă. Ei au subliniat că scopul documentului a fost doar „prelungirea perioadei de implementare a contractului în spiritul bunei-credințe”.

Pe 17 iulie 2024, Judecătoria Orhei a respins cererea Consiliului Soroca, concluzionând că semnarea acordului nr. 4 „nu contravine normelor imperative ale legii”, iar președintele raionului, fiind reales, avea competența să semneze actul în numele autorității.

Consiliul a făcut apel, dar Curtea de Apel Nord, prin decizia din 4 septembrie 2025, a menținut hotărârea de fond, argumentând că părțile „și-au exteriorizat voința comună de a prelungi termenul contractului”, iar clauza din acordul nr. 2 — care interzice semnarea altor prelungiri — „a devenit caducă”.

Printre greșelile autorităților din Soroca sunt și acestea:

Lipsa de control și coordonare internă – Președintele raionului a semnat acte juridice majore fără consultarea și aprobarea Consiliului, depășindu-și competențele. Ignorarea condițiilor finanțatorului – Proiectul european impunea finalizarea lucrărilor până la 31 decembrie 2023; prelungirea termenului până în martie 2024 a făcut cheltuielile neeligibile. Documentație juridică incoerentă – Lipsa înregistrării Acordului nr. 4 la Trezorerie și neclaritatea privind mandatul președintelui au vulnerabilizat poziția Consiliului în instanță.

Instanțele au considerat că voința comună a părților prevalează asupra formalismului juridic. Prin urmare proiectul a fost compromis: lucrările nu au fost finalizate, finanțarea europeană s-a pierdut, iar drumul Volovița–Vasilcău a rămas parțial reabilitat. În plus, cazul a scos la iveală deficiențe cronice în guvernanța locală — de la lipsa transparenței în procesele decizionale, până la gestionarea defectuoasă a fondurilor europene.

Cazul „Agent Construct” arată cum slăbiciunile administrative pot transforma un proiect european într-un eșec local. Deși instanțele au dat dreptate formalităților legale, responsabilitatea morală și managerială a autorităților din Soroca rămâne. Pierderea fondurilor europene și blocarea lucrărilor sunt consecințe directe ale lipsei de coordonare, consultare și viziune administrativă.

