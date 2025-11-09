Învățătoare de clase primare acuzată de tratament inuman și degradant împotriva unui elev, îndreptățită de judecată

Judecătoria Drochia, a achitat o învățătoare din nordul Republicii Moldova, care fusese acuzată de aplicarea unui tratament inuman și degradant asupra unui elev din clasa a III-a. Instanța a stabilit că fapta imputată „nu întrunește elementele infracțiunii” prevăzute de Codul penal.

Dosarul a fost deschis în urma unui incident petrecut în luna septembrie 2023, la un gimnaziu dintr-un sat. Potrivit plângerii depuse de părinții elevului, copilul ar fi fost lovit peste cap în timpul unei ore de curs, fiind ulterior umilit verbal în fața colegilor.

Procurorii au acuzat cadrul didactic de tratament degradant, prevăzut de articolul 166¹ alineatul (2) litera a) din Codul penal, susținând că învățătoarea ar fi folosit violență fizică și psihică asupra elevului, acțiuni care i-ar fi provocat dureri și suferințe morale.

În timpul procesului, învățătoarea a respins acuzațiile, declarând că nu a lovit copilul și că întreaga situație ar fi fost o neînțelegere. Ea a susținut că a încercat doar să restabilească ordinea în clasă, iar elevul, cunoscut pentru comportamentul neascultător, ar fi interpretat greșit gesturile sale.

Apărarea a invocat lipsa probelor directe privind intenția de a umili sau vătăma elevul, menționând că leziunile constatate puteau proveni din alte circumstanțe, inclusiv o cădere cu bicicleta, fapt relatat de mai mulți martori.

După examinarea probelor și audierea martorilor, instanța a concluzionat că nu există suficiente elemente pentru a considera că fapta constituie o infracțiune. Prin urmare, inculpata a fost achitată în baza articolului 166¹ alineatul (2) lit. a) din Codul penal, iar solicitarea procurorului privind recuperarea cheltuielilor de judecată în sumă de 5.280 de lei a fost respinsă.

Instanța a reținut că probele administrate – inclusiv expertizele medicale și psihologice – nu demonstrează dincolo de orice dubiu existența unui tratament inuman sau degradant aplicat elevului.

Cazul a generat un val de discuții în comunitatea locală, readucând în atenție tensiunile dintre părinți și cadrele didactice în situațiile de disciplină școlară. Hotărârea de achitare evidențiază importanța evaluării riguroase a probelor și a respectării prezumției de nevinovăție, mai ales în cauzele ce implică profesori și copii. Decizia poate fi atacată cu apel, conform procedurii legale.