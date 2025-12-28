Șapte semne că ai avut părinți critici și cum te afectează

Atunci când crești cu părinți care te critică constant, efectele pe termen lung pot fi vizibile cu ușurință. Pe lângă faptul că încrederea în sine este foarte scăzută, îți afectează și relațiile cu cei din jur. Cu mult exercițiu, poți să îndepărtezi cele mai vizibile 7 semne că ai avut părinți critici, care sunt practic niște reacții automatice.

Părinții critici sunt aceia care punctează constant greșelile copiilor. Au o atitudine crudă, dură, negativă și nu sunt niciodată satisfăcuți de achizițiile copiilor, chiar dacă sunt lăudați de ceilalți. De asemenea, atunci când critică, vorbesc în mod disprețuitor și blamează. Chiar dacă cer foarte mult de la copiii lor, ei nu răspund nevoilor lor“, conform parentingforbrain.com.

Care sunt cele 7 semne că ai avut părinți critici

Spre deosebire de părinții care își spijină și încurajează copiii, părinții critici fac exact contrariul. Din păcate, din cauza părinților care au o influență negativă asupra copiilor, mulți dintre aceștia dezvoltă diferite probleme de comportament.

Te scuzi continuu

Pentru că părinții te-au făcut să simți că faci mereu lucruri greșite, este ușor să crezi că și ceilalți te văd în aceeași lumină. Este vorba despre acel moment în care prietenii se văd nevoiți să-ți spună că nu trebuie să te scuzi. Apoi, practic, tu te scuzi că te-ai scuzat.

Rezolvi cu greutate o sarcină

Pentru a evita să faci o greșeală, îți este greu să compui un email, să alegi o felicitare sau să scrii un mesaj. Chiar dacă poți rata deadline-uri stabilite, pentru tine este important să îți termini task-ul în mod corect.

Ai tendința să îi critici pe alții

Chiar dacă nu îți place să fii criticat, faptul că ai crescut într-un astfel de mediu te face să fie greu să nu aplici același lucru și tu la rândul tău. Îți este ușor să vezi greșelile altora și practic se crează un fel de oglindă prin care se reflectă atitudinea ta asupra altora.

Nu știi să primești complimente

Atunci când cineva îți spune ceva drăguț legat de un obiect vestimentar pe care îl porți, tu imediat cauți să te abați. În schimb, autocritica intră în acțiune și găsești cu ușurință ceva negativ, prin care să neutralizezi orice urmă pozitivă.

Ești lipsită de motivație

Atunci când părinții puncteză mereu partea negativă, îi fac pe copii să creadă că nu pot face nimic bine. Mai mult, în contradicție cu critica constructivă, critica severă dezvoltă emoțiile negative și compromite motivația de a întreprinde diferite sarcini.

Mereu în defensivă

Ai tendința să îi superi pe cei din jur pentru că înțelegi mereu greșit situațiile de fapt. Fiind mereu în gardă și gata să te aperi în cazul în care apar diferite atacuri verbale, ești mai mereu pus pe ceartă.

Îți este greu să crezi că oamenii te iubesc cu adevărat

Chiar dacă persoanele apropiate îți spun cât de mult de iubesc, în adâncul sufletului îi bănuiești că o spun ca să te facă să te simți bine. Se creează un mix de sentimente, care apar din cauza faptului că, după o vorbă bună sau o laudă, următoarele replici sunt tăioase și umilitoare.

SURSA: deparinti.ro