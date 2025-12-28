Cum să recunoști oamenii care îți „fură” energia și cum să te protejezi

Unii oameni ne pot secătuie energia fără să își dea seama. Psihologul american Mark Travers explică cum să recunoști aceste situații și cum să te protejezi. Într-un articol pentru Forbes, Travers atrage atenția că termenul „persoană toxică” este adesea folosit prea simplist.

În realitate, majoritatea celor care ne consumă emoțional nu acționează cu răutate. Ei urmează modele de comportament sau obiceiuri care îi fac să impacteze negativ pe cei din jur, chiar fără intenție.

Travers identifică patru semne clare care arată că cineva îți „fură” energia:

1. Se bazează pe tine pentru a-și gestiona emoțiile

Unii oameni apelează constant la alții pentru a-și regla stările emoționale, un fenomen numit „reglare externă”. Aceștia se plâng frecvent, cer sfaturi sau sprijin, dar nu iau măsuri pentru a-și rezolva problemele. Studiile arată că creierul percepe emoțiile altora aproape la fel ca pe ale sale, prin fenomenul de „contagiune emoțională”. Astfel, preluarea constantă a stresului altora poate provoca epuizare fizică și psihologică.

2. Ia mai mult decât oferă

Relațiile sănătoase se bazează pe schimb echilibrat: atenție, sprijin și grijă reciprocă. Când cineva primește constant sprijin fără să ofere nimic în schimb, relația devine dezechilibrată. Travers recomandă să recunoști aceste situații și să acorzi mai mult timp persoanelor care îți oferă energie și sprijin. Aceasta nu este egoism, ci grijă de sine. Cercetările arată că oamenii empatici, care beneficiază de un sprijin social solid, suferă mai puțin de epuizare emoțională.

3. Stilul de comunicare haotic sau negativ

Modul în care cineva comunică poate fi la fel de consumator de energie ca problemele pe care le aduce. Plângerile constante, catastrofismul, conflictele repetitive sau întreruperile frecvente pun creierul în alertă și consumă resurse emoționale. Travers recomandă să identifici aceste tipare și să limitezi expunerea la ele.

4. Ignoră limitele tale

Unele persoane nu respectă limitele celorlalți, chiar fără intenție. Acest comportament apare adesea la cei care se confruntă cu singurătatea, nesiguranța sau impulsivitatea. Chiar și fără răutate, încălcarea constantă a limitelor poate epuiza și afecta starea emoțională.

Psihologul sugerează câteva strategii pentru a te proteja: stabilește limite clare, controlează gradul de implicare în problemele altora, schimbă dinamica comunicării și evită absorbția completă a crizelor emoționale. Astfel, poți menține relații sănătoase și îți protejezi energia, reducând epuizarea emoțională.

Acest fenomen arată cât de important este să fim atenți la cine ne consumă energia și să învățăm să ne protejăm fără vinovăție, menținând echilibrul între empatie și grijă pentru sine.