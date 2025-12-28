„Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre” – Tradiție, Strălucire și Emoție în pragul sărbătorilor de Crăciun

Pe 21 decembrie curent, Centrul de Cultură din orașul Drochia a găzduit un spectacol admirabil de revelion „Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre”, spectacol organizat de către Direcția Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia, cu participarea tuturor formațiilor artistice de copii și micilor artiști drochieni.

„E iarnă, este aproape finele anului calendaristic și din strămoși avem o tradiție, ca la răscrucea anilor, oamenii să se adune la un loc pentru a-și ura de sănătate, de voie bună, de an mănos și cu belșug” – a fost tema acestui concert, care a impresionat publicul prin fiecare interpretare deosebită, fiecare dans săltăreț și urare de Crăciun.

Cortina spectacolului a deschis-o Corul Școlii de Muzică pentru copii „Appasionato”, dirijor Oxana Granevschi, care a încântat spectatorii prin melodiile și vocile fascinante ale elevilor.

Moderatoarele Ilinca Pînzari și Ilinca Bunescu au susținut participanții cu emoție, încurajând prestațiile deosebite ale fiecăruia. Amelia Țurcanu, Elizaveta Triboi, Andreea Meșoc, Alexia Munteanu, Laurențiu Rusnac, Loredana Rusnac, Daria Iacovlev, Andrei Vasilache, Stanislav Răcilă, Daria Dolghieru, Filoteea Iacobeț, Ilaria Popovici și Beatrice Railean – au colindat feeric, întregind atmosfera de iarnă, împreună cu o Urare de Crăciun de către Amelia Rusnac și cântece energice, în recital cu Angelina Ataman, Anastasia Bogatico, Victoria Bogatico, Daria Ceban și Ilinca Bunescu.

Ansambluri talentate de copii ca „Flori de romaniță” a Școlii de Arte satul Pelinia, profesoară Mariana Țurcanu; „Izvoraș”, ansamblu de dansuri populare din orașul Drochia, conducător artistic Valentina Cocitov; elevii Școlii de Arte satul Pelinia, profesor Silviu Macu; ansamblul de dansuri ,,Spicușor” al Școlii de Arte satul Pelinia, profesoară Alexandra Burlacu; elevii Centrului de Creație a Copiilor din orașul Drochia, profesoară Daniela Berezovschi; elevii talentați ai profesorului Vitalie Țurcanu; formația de chitariști „Punctul pe I”, conducător artistic Vitalie Bârgău; ansamblul de dansuri sportive „Gaudeamus”, conducător artistic Lucia Enachii; formația folclorică „Altița” de la Centrul Cultural Drochia, conducător artistic Lucia Rotaru și grupul vocal „Vavis Studio”, ghidați de Vasile Rusu, au impresionat memorabil spectatorii. Fiecare evoluare a fost premiată cu daruri din partea Direcției Cultură și Turism a Consiliului Raional Drochia.

Încheierea spectacolului a fost susținută de către șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, Cristina Țurcanu și primara orașului Drochia, Nina Cereteu, care au adus un mesaj de felicitare tuturor participanților și conducătorilor artistici.

Concertul „Magia Iernii, un basm al copilăriei noastre” a reușit să ne întoarcă, fie și pentru o seară, într-un timp al purității și al visării, unde muzica era limbajul bucuriei sincere. La final, aplauzele îndelungi au fost mai mult decât un gest de apreciere – au fost recunoștința publicului pentru emoția trăită și pentru regăsirea acelui copil interior care încă mai crede în povești. În liniștea ce a urmat ultimei note, fiecare spectator a plecat cu o fărâmă de magie în suflet, convins că iarna nu este doar un anotimp, ci o stare de spirit, ce poate fi păstrată mult timp după ce luminile scenei se sting.

Ilinca PÎNZARI,

corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia