Soroca iese din centura roșie: „Blocul Patriotic” al socialiștilor & co, pierd în fața PAS

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi în raionul Soroca la alegerile parlamentare, acumulând 37,79% (12.541 voturi), potrivit rezultatelor oficiale după numărarea tuturor celor 74 de secții de votare. Pe locul doi s-a clasat Blocul Patriotic, cu 35,49% (11.778 voturi), iar pe trei Partidul Nostru, cu 8,52% (2.826 voturi).

Alegerile parlamentare din Soroca au atras un total de 33.184 voturi valabil exprimate, reflectând o competiție strânsă între primele două formațiuni politice. Diferența dintre PAS și Blocul Patriotic a fost de numai 763 de voturi, ceea ce subliniază polarizarea electoratului local.

Alte formațiuni au obținut scoruri mai modeste. Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) a acumulat 6,93% (2.299 voturi), iar Blocul Electoral „Alternativa” – 5,27% (1.750 voturi). În schimb, partide precum PSDE, CUB sau ALDE au înregistrat sub 1% fiecare.

Printre candidații independenți și formațiunile mici, cele mai multe voturi le-a adunat Andrei Năstase, cu 1,18% (393 voturi). Alte candidaturi, inclusiv Olesea Stamate sau Victoria Sanduța, au rămas sub pragul de 0,5%.

Rezultatele arată clar tendințele politice din Soroca: electoratul s-a concentrat în jurul a două forțe principale – PAS și Blocul Patriotic, care împreună au cumulat peste 73% din voturile exprimate. În același timp, scorul relativ scăzut al partidelor pro rusești și fragmentarea celorlalte formațiuni indică o schimbare de preferințe în rândul alegătorilor.