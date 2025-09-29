Rezultatele alegerilor la Florești

La Florești au fost procesate toate cele 70 de secții de votare, ceea ce reprezintă 100% din total. În urma scrutinului, au fost înregistrate 29.853 de voturi valabil exprimate.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc cu 37,68% (11.248 voturi), urmat de „Blocul Patriotic”, care a obținut 28,60% (8.537 voturi).

Pe locul trei se află Partidul Nostru, cu 9,74% (2.907 voturi), iar pe locul patru Blocul Electoral „Alternativa”, cu 8,07% (2.409 voturi). Urmează Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), care a acumulat 6,89% (2.056 voturi).

Alte formațiuni au obținut rezultate mai mici: