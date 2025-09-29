Un mister care urmează să fie elucidat: de ce EFA „se clatină” acasă și bate tot în deplasare?

Lucrurii stranii de tot se întâmplă cu fotbaliștii de la EFA, care au un început ezitant de campionat. Or, în primele șapte meciuri visocenii au repurtat cinci victorii și au suferit două înfrângeri usturătoare, ambele pe teren propriu. Cu atât mai straniu pare acest fapt cu cât punctele prețioase se pierd în confruntările cu pretendentele la promovare.

Este adevărat că echipa a pierdut golgheterul din campionatul trecut (pe Andrei Stratan), dar acest lucru nu justifică lipsa de concentare în partidele cu echipele care nu ar trebui să fie o nucă prea tare pentru formația din nordul raionului.

În etapa ordinară, EFA a aplicat o corecție usturătoare outsiderului reușind, astfel, să mai spele din păcatele din etapa trecută, dar…ar fi bine ca aceste oscilații să nu mai existe și echipa să între pe un făgaș stabil, care i-ar permite să viseze frumos… De data aceasta a mai fost înregistrat un scor de hochei, iar faptul că, spre deosebire de anul trecut când aveam un atacant-solist (în marcarea golurilor) anul acesta numărul marcatorilor este mai mare. Astfel, în această etapă pe lista marcatorilor s-au regăsit tocmai patru jucători și acest lucru nu poate să nu ne bucure: FC Grănicerul – EFA Visoca 1-7 (Eugeniu Strîmbanu 3 / Leonid Podlesnov 15-penalty, Vasile Pașa 31, 68, Ion Mamaliga 38, Piotr Gherman 58, 69, 90).

EFA a evoluat în următoarea componență: Perju Razvan; Chiperi Igor, Rusu Vasile, Lungu Daniel, Mămăligă Ion, Podlesnov Leonid, Rotaru Corneliu, Drab Andrei, Cucoș Dumitru, Savițchi Vlad, Paşa Vasile. Rezerve: Spoială Marin, Curuci Evghenii, Gherman Petru,Cudalbă Gabriel, Gârlean Ion.

În celelalte meciuri s-au înregistrat rezultatele: FC Steaua Nordului – CF Edineț 1-0 (Valentin Ceavdari 26); FC Țarigrad – FC Speranța 4-6 (Vasile Noroc 33, 52, Valentin Bacalîm 60, Mihail Burlac 65 / Alexandr Sartacov 13, Evgheni Usatenco 30-penalty, Marin Hacina 39, Serghei Mișcov 42, 80, Maxim Țimpov 78); Vulturii Cutezători – Atletico 3-1 (Grigore Cojocari 39, Denis Secureanu 50, Veaceslav Beltanco 76 / Grigore Cojocari 59-autogol); FC Olimpia – CF Locomotiva 1-6 (Anatoli Mateițov 65-penalty / Alexei Ciumac 9, Rostislav Garganciuc 11, 45, Ion Leșan 53, 58, Vasile Andronic 87)

După șapte etape EFA este pe podium:

Etapa a 8-a programează mai multe meciuri interesante, cap de afiș fiind meciul de la Izvoare, unde FC Steaua Nordului se va confrunta cu liderul, Vulturii Cutezători. EFA joacă acasă cu FC Țarigrad, una din revelațiile campionatului. La Drochia, FC Speranța se confruntă cu FC Olimpia, la Edineț vice-liderul, CF Locomotiva, va trebui să lupte pentru punct sau puncte, iar la Bălți, Atletico are meci ușor cu „grănicerii”. Partidele vor avea loc sâmbătă, 4 octombrie, cu începere de la ora 15:00.