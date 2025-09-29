Horoscopul zilei de 29 septembrie 2025: pentru Balanțe lucrurile se vor așeza de la sine, mai devreme sau mai târziu

Berbec

Ai nevoie de mai mult curaj pentru a-ți vindeca și asuma rănile unei dezamăgiri din trecut. Încearcă să prioritizezi lucrurile atunci când vine vorba de cei din jur. Ai tendința, în permanență, să te neglijezi. La birou ai timp să fii mentor pentru ceilalți colegi, dar uiți de propriile obiective profesionale.

Autenticitatea sentimentelor tale iese la iveală în cele mai neașteptate momente și asta te încântă. Parcursul anumitor lucruri din viața ta continuă să te intrige. Cu toate astea, te lași dusă de val și nu pui și tu mai multă presiune pe proprii umeri sau pe cei din jur.

Ești de părere că propria familie este cea mai mare „consumatoare” de energie psihică din viața ta. Vrei să ai control asupra a tot ceea ce se petrece în jur, chiar dacă ești conștientă că este imposibil. Atunci când vine vorba de carieră, este important să rămâi la fel de consecventă.

Găsirea unui nou sens al propriei vieți îți întreține motivația de a face lucruri care te împlinesc și îți „hrănesc” dorința de a te autodepăși. Ai o viziune foarte clară asupra tuturor lucrurilor din jurul tău. Nimic din ceea ce ar încerca să facă unii nu îți va putea distrage atenția de la obiectivele stabilite.

Un Uranus destul de exploziv va aduce nesiguranță în plan financiar. Ești o fire pașnică și nu știi, de cele mai multe ori, cum să manageriezi disputele, dar înveți să faci asta zi de zi în cadrul profesional în care lucrezi. Cuvintele pot deveni inamicul tău principal în viața personală.

Planurile „proiectate” cu entuziasm pentru această zi te ajută să rămâi încrezătoare în vremuri mai puțin tulburi. În plan profesional, firea explozivă te-a condus de multe ori spre situații-limită. Indiferent de asta, tu știi că reprezinți mult mai mult decât atât.

Deși îți este dificil să îți imaginezi cum o să fie viața ta fără o anumită persoană, totul îți arată că trebuie să continui să mergi pe acest drum. Lucrurile se vor așeza de la sine, mai devreme sau mai târziu. Echilibrul tău emoțional rămâne primordial. Schimbările pe care le dorești în viața ta se vor materializa doar dacă îți proiectezi bine obiectivele.

Intrigile fac parte din tabloul acestei zile. Oamenii din jurul tău par obosiți și depășiți din punct de vedere psihic. Onorezi destul de bine poziția asumată față de o anumită persoană care te-a rănit. Acum reușești să fii mult mai detașată din punct de vedere emoțional.

Nu ai nevoie de confirmarea nimănui, dar asta nu înseamnă că trebuie să adopți o atitudine pasiv-agresivă în raport cu opiniile celorlalți. Comunicarea deschisă cu persoanele de referință din viața ta ta poate ajuta să lași deoparte orice interpretare greșită asupa lucrurilor care se întâmplă.

Indiferent de casa astrală în care te vei afla în perioada următoare, agitația din jurul tău va fi de necontenit. Atât tu, cât și partenerul de viață trebuie să începeți să acționați pentru a menține o constanță emoțională între voi. Relația de cuplu are nevoia de asta.

Întotdeauna ești indecisă cu privire la ceea ce să alegi. Starea ta duală te transpune de multe ori în ipostaze inconfortabile. Per ansamblu, această zi aduce multă energie pozitivă în viața ta. Ești înconjurată de familie și de prieteni și totul în jur este în armonie.