Incident la secția de vot nr. 15 din Bădiceni, Soroca

La secția de votare din satul Bădiceni, raionul Soroca, observatorii Promo-LEX au semnalat o situație ieșită din comun. Potrivit raportului, un rezident al unei instituții curative a asistat în mod repetat alegători la aplicarea ștampilei, motivând problemele lor de vedere.

Totuși, conform Promo-LEX, niciunul dintre alegători nu a solicitat oficial ajutor, așa cum prevede procedura. Mai mult, persoana respectivă ar fi aplicat ștampila de cel puțin trei ori în locul alegătorilor, fără ca președintele biroului electoral să intervină.

„Este o situație gravă, care amintește de un precedent la Comrat, la alegerile prezidențiale, când un funcționar a votat în locul altor persoane”, a declarat Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX.

Organizația de monitorizare atrage atenția că astfel de incidente afectează corectitudinea procesului electoral și solicită autorităților să intervină prompt pentru a preveni repetarea unor asemenea practici.