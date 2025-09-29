Incident la secția de vot nr. 15 din Bădiceni, Soroca

De către
OdN
-
0
0

La secția de votare din satul Bădiceni, raionul Soroca, observatorii Promo-LEX au semnalat o situație ieșită din comun. Potrivit raportului, un rezident al unei instituții curative a asistat în mod repetat alegători la aplicarea ștampilei, motivând problemele lor de vedere.

Totuși, conform Promo-LEX, niciunul dintre alegători nu a solicitat oficial ajutor, așa cum prevede procedura. Mai mult, persoana respectivă ar fi aplicat ștampila de cel puțin trei ori în locul alegătorilor, fără ca președintele biroului electoral să intervină.

„Este o situație gravă, care amintește de un precedent la Comrat, la alegerile prezidențiale, când un funcționar a votat în locul altor persoane”, a declarat Nicolae Panfil, șeful misiunii Promo-LEX.

Organizația de monitorizare atrage atenția că astfel de incidente afectează corectitudinea procesului electoral și solicită autorităților să intervină prompt pentru a preveni repetarea unor asemenea practici.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 29 septembrie 2025: pentru Balanțe lucrurile se vor așeza de la sine, mai devreme sau mai târziu
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.