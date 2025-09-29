La Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia a fost marcată Ziua Elevului

Pe 26 septembrie curent, în incinta Instituției Publice Gimnaziul „Viorel Cantemir”, a fost sărbătorită Ziua Elevului – o zi plină de emoții, surprize și voie bună. O sărbătoare pe cinste a fost organizată de către cadrele didactice și elevii claselor absolvente din școala sofiană. O dovadă în plus că în gimnaziul nostru este o relație profesor- elev frumoasă, iar în cap de masă, pe lângă carte, stă prietenia, creativitatea și buna dispoziție a marii familii școlare.

Prev 1 of 22 Next

Evenimentul a fost posibil, grație bunei colaborări între administrația gimnaziului și agenții economici din localitate, precum și donatorii generoși, care susțin activitățile instituției noastre. Astfel, în urma bunei organizări și datorită frumosului parteneriat școală-comunitate, doamna Jana Gîrlă, director adjunct pentru educație, a reușit să creeze, împreună cu o echipă de profesori și elevi, o sărbătoare memorabilă pentru elevii din gimnaziu.

Ce poate fi mai frumos și plăcut pentru elevi, decât să fie întâmpinați dimineața, la intrarea în școală, de însăși administrația gimnaziului și, nu doar cu un zâmbet și un salut de bun venit, dar și cu o mică surpriză. Așa a fost creată atmosfera de sărbătoare pentru elevi de către doamna directoare Irina Tighineanu, însoțită de doamna Tatiana Leșanu, director adjunct pentru instruire. Cadourile și surprizele dulci, însoțite de urările și felicitările elevilor claselor a IX-a ,,A” și,,B” au dat culoare evenimentului, emoțiile pozitive fiind cea mai mare apreciere pentru organizatorii sărbătorii. Sărbătoarea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al sponsorilor:

Anatolie Grosu , antreprenor local și șef al Întreprinderii Individuale „Grosu Anatolie”, activ în domeniul comerțului și un susținător al comunității;

, antreprenor local și șef al Întreprinderii Individuale „Grosu Anatolie”, activ în domeniul comerțului și un susținător al comunității; Ion Munteanu, un prieten fidel al școlii, care de mulți ani colaborează cu instituția noastră și sprijină activitățile elevilor.

Ziua elevului a continuat cu mai multe surprize. Procesul de învăţământ a fost intercalat cu surprize muzicale, cu jocuri interactive în timpul pauzelor între ore. Aleasă recunoștință pentru implicare și dăruire tuturor! Această zi specială a demonstrat încă o dată cât de important este să ne prețuim elevii, să le oferim încurajare și sprijin. Ei sunt viitorul și speranța comunității noastre! La mulți ani, dragi elevi, cu ocazia Zilei Elevului!

Elena BANARU, eleva cl. IX-a „A”, gimnaziul „Viorel Cantemir”, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)