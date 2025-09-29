Toamna  cu parfum de literatură la Drochia – întâlnire cu scriitoarea Lorina Bălteanu

Toamna este anotimpul care ne îndeamnă la reflecție, la emoții curate și la întâlniri care lasă urme în suflet. Pe 25 septembrie curent, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din orașul Drochia, a găzduit un eveniment deosebit, parte a Campaniei Naționale „Să citim împreună”, inițiată de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”.

Prev 1 of 12 Next

Invitata specială a serii a fost scriitoarea Lorina Bălteanu, autoarea romanului „Legată cu funia de pământ”, care, prin sensibilitatea și autenticitatea sa, a transformat întâlnirea într-o adevărată sărbătoare a literaturii.

Evenimentul a debutat cu versurile autoarei, impregnate de simboluri ale toamnei și de profunzimea gândului uman. Aceste imagini poetice au creat atmosfera ideală pentru un dialog sincer despre identitate, rădăcini, căutări interioare și frământările omului contemporan.

Firea rebelă și autentică a scriitoarei a cucerit cititorii prezenți. Întrebările au curs firesc, răspunsurile au fost pline de sinceritate și profunzime, iar cele două ore petrecute împreună au trecut ca o clipă. Literatura a prins viață, devenind punte de comunicare și inspirație.

Alături de scriitoare s-a aflat doamna Maria Harea, responsabilă de campanie, care a adus o donație generoasă de cărți, volume menite să ajungă cât mai aproape de cititori și să hrănească dragostea pentru lectură. Aceste daruri vor continua să vorbească pentru generații, aducând în casele și inimile cititorilor valori, emoții și reflecții.

Această întâlnire ne-a reamintit tuturor că prietenul de nădejde este cartea, mereu gata să ne ofere răspunsuri, literatura nu se citește doar, ci se trăiește.

Mulțumim scriitoarei Lorina Bălteanu pentru darul sincerității și pentru lumina adusă în inimile cititorilor. Recunoștință doamnei Maria Harea și echipei Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” pentru această frumoasă campanie. Felicitări Bibliotecii Publice Raionale „Iulian Filip”, pentru deschiderea și implicarea constantă în promovarea lecturii și a dialogului cultural.

Această seară va rămâne o pagină memorabilă în calendarul cultural al toamnei la Drochia, o dovadă că literatura are puterea de a uni oameni, de a lumina drumuri și de a hrăni suflete.

Această seară de toamnă a dovedit că literatura este forța care unește și transformă, care ne face mai buni și mai aproape unii de alții. Și, poate cel mai important, ne-a reamintit că a citi împreună înseamnă a crește împreună.

Doinița STAMATI, directoare a Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ