Tradițiile noastre prin ochii copiilor – lecție despre prosoape și șezători

Elena Cornea
Elevii clasei a IV-c, îndrumați de profesoara Oxana Moscalu, au participat la o activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural, în cadrul decadei tematice desfășurate la instituție. Tema discuțiilor a fost legată de șezători, prosoape, ii, covoare, obiceiurile de nuntă, rolul „casei mari” și felul în care era amenajată odinioară gospodăria.

Lecția a fost condusă de muzeografa Olesea Cebotari, care le-a povestit copiilor cum se țeseau prosoapele și covoarele, ce simboluri ascund acestea și ce loc central ocupau în viața comunității. Elevii au avut și o vizită la muzeu, pentru a vedea obiectele autentice și a înțelege valoarea lor istorică și culturală.

„Pentru copii este foarte important să vadă obiectele autentice și să înțeleagă ce valoare culturală are fiecare simbol brodat. E o bucurie să vedem interesul acestora. Prin astfel de lecții, ei nu doar învață, ci trăiesc emoția tradițiilor noastre”, a menționat profesoara Oxana Moscalu.

Activitatea a inclus și un atelier practic, în cadrul căruia elevii s-au împărțit în trei grupe. Fiecare grupă a avut de realizat sarcini prin care au descoperit, într-un mod creativ și interactiv, rolul tradițiilor în viața de odinioară. Astfel, copiii nu doar au ascultat povești, ci au și experimentat atmosfera șezătorilor, apropiindu-se și mai mult de lumea bunicilor și străbunicilor lor.


