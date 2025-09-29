Hipertensiunea arterială prezintă o creștere persistentă a valorilor tensiunii arteriale >140/90mmHg. Incidența hipertensiunii arteriale este înaltă în rândul populației. Hipertensiunea arterială poate provoca complicații majore: infarct miocardic, angină pectorală, accident cerebral vascular, aritmii și insuficiență renală.

Cele mai vulnerabile organe la influența hipertensiunii arteriale sunt: cordul, creierul, retina, rinichii și ochii. Chiar și o creștere moderată a valorilor tensiunii arteriale se asociază cu o speranță de viață mai redusă.

Tensiunea arterială se modifică în timp. Ea devine minimală la orele 3.00. Crește între orele 6.00 și 12.00. În această perioadă apar mai frecvent accidentul vascular și infarctul miocardic. Iarna nivelul tensiunii arteriale este mai mare decât vara. Variabilitatea de scurtă durată apare la efort fizic, stări emoționale, anxietate sporită, schimbarea timpului. Nivelul tensiunii arteriale este reglat de un mecanism complex de interacțiune a sistemelor presoare și depresoare. Tensiunea arterială se măsoară dimineața după odihnă și după 5 minute de repaus, se măsoară de 2 ori, luând-se în considerare valoarea cea mai mică.

Factorii de risc pentru hipertensiunea arterială sunt: ereditatea, vârsta peste 55 ani pentru bărbați și 65 ani pentru femei, stilul de viață, fumatul, alcoolul, consumul de sare de bucătărie, hipodinamia, obezitatea și dislipidemia. Tutunul poate fi cauza decesului prin boala cardiacă, anevrism aortic, accident vascular cerebral, arterioscleroza, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare. Fumatul poate contribui la apariția infarctului miocardic la tineri. Alcoolul consumat abuziv, cronic crește incidența hipertensiunii arteriale, aritmiilor cardiace, accidentelor vasculare cerebrale, cardiomiopatiilor, insuficienței cardiace și morții subite. Cantitatea moderată de alcool consumat zilnic 40 — 160ml poate crește tensiunea arterială. La întreruperea consumului de alcool hipertensiunea arterială poate fi reversibilă.

Obezitatea predispune la un șir de factori de risc cardiovasculari, inclusiv hipertensiunea arterială, nivelul crescut de colesterol. La fiecare 10kg adăugătoare tensiunea arterială crește cu 2 – 3mmHg.).

Măsuri de prevenire și dirijare a hipertensiunii arteriale: reducerea aportului de sare de bucătărie sub 6 grame pe zi; creșterea aportului de fructe și legume; menținerea masei corporale optime; renunțarea la fumat; prevenirea consumului nociv de alcool; practicarea sistematică a activității fizice; controlul individual al tensiunii arteriale la domiciliu și la medicul de familie; tratamentul regulat ne farmacologic și farmacologic al hipertensiunii arteriale; reducerea valorilor tensiunii arteriale până la limitele normale, cu efecte secundare minime; reducerea morbidității și mortalității cardiovasculare

Depistarea precoce a hipertensiunii arteriale este primordială. Fiecare persoană trebuie să-și cunoască neapărat tensiunea arterială.

CUCEREAVAIA Ale, medic-cardiolog la IMSP SR Soroca