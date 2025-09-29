„Votul – mai puternic decât toate armele”: Primele reacții externe după rezultatele alegerilor din Republica Moldova

Victoria PAS la parlamentarele din 28 septembrie este văzută peste hotare ca o lecție de democrație și un pas hotărât spre Uniunea Europeană. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comparat votul cetățenilor moldoveni cu o armă simbolică, mai puternică decât tot arsenalul Moscovei, transmite tv8.md

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul”, a scris Băsescu pe Facebook.

„Poporul Moldovei și-a făcut auzită vocea, iar mesajul lor este clar și puternic. Au ales democrația, reforma și un viitor european, în pofida presiunilor și interferențelor din partea Rusiei. Uniunea Europeană este alături de Moldova. La fiecare pas”, a scris pe X președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a descris rezultatul ca pe un semnal pentru accelerarea integrării europene:„Victoria forțelor pro-europene în Republica Moldova este un semnal puternic pentru aderarea la Uniunea Europeană. Consiliul trebuie să aprobe de îndată începerea negocierilor pe capitole. (…) Republica Moldova și, în mod special, președinta Maia Sandu au dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale. (…) Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană. Până la sfârșitul anului 2028 se pot finaliza negocierile de aderare”.

La rândul său, europarlamentarul Siegfried Mureșan a subliniat că Rusia a eșuat:„Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și președintei Maia Sandu pentru victoria clară în alegerile parlamentare! (…) Este o victorie obținută în fața unor încercări fără precedent ale Federației Ruse de a influența rezultatul: finanțare ilegală a candidaților pro-ruși, manipulare, dezinformare și chiar încercări de mituire a alegătorilor. (…) Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut”.

Și președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a transmis un mesaj de felicitare:„Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al Moldovei strălucește mai puternic ca niciodată”.

Iar liderul francez, Emmanuel Macron, a subliniat că în ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, „alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu a putut să-ți zdruncine hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

„Votul Moldovei este un da clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformare și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății. Suntem alături de Moldova în drumul ei către UE”, a notat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor. În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, a transmis premierul României, Ilie Bolojan.

Menționăm că potrivit rezultatelor preliminare după numărarea a peste 99% din voturi, reiese că PAS ar obține majoritate parlamentară cu 55 de mandate. Blocul Patriotic ar avea 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6 mandate de parlamentar.