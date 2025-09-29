Strategia Culturală a municipiului Soroca pentru următorii cinci ani, propusă spre consultări publice

Primăria Municipiului Soroca a pus pe masa consultărilor publice un document strategic de importanță majoră: Strategia de Dezvoltare Culturală pentru perioada 2026–2031. Proiectul propune o viziune ambițioasă pentru orizontul anului 2030 și urmărește repoziționarea culturii în centrul vieții publice, ca factor de progres social, economic și identitar.

Documentul, elaborat în baza cadrului legal național și european privind transparența decizională, urmează să fie dezbătut și consultat cu societatea civilă, instituțiile de cultură și comunitatea locală. Strategia răspunde unei necesități acute: lipsa unui plan unitar și coerent de dezvoltare culturală a Sorocii, oraș aflat la intersecția dintre patrimoniu istoric, diversitate multiculturală și provocările socio-economice actuale.

Printre argumentele-cheie menționate se regăsesc: Necesitatea unei viziuni comune asupra dezvoltării culturale, într-un context în care inițiativele izolate nu pot asigura sustenabilitate; Valorizarea patrimoniului unic reprezentat de Cetatea Soroca și simbolurile culturale ale orașului, cu potențial turistic și identitar major; Consolidarea coeziunii sociale, prin crearea unui climat cultural incluziv, care să promoveze diversitatea etnică și dialogul intercultural.

Strategia are la bază șase direcții majore de dezvoltare: oraș compact, oraș mobil, oraș turistic, oraș cultural, oraș ocrotitor și oraș creativ și inovativ. Aceste axe urmăresc atât modernizarea infrastructurii culturale, cât și creșterea participării cetățenilor la evenimente, atragerea investițiilor și integrarea obiectivelor Sorocii în programele europene, inclusiv EU4Culture.

În document sunt evidențiate și problemele actuale: nivel scăzut de implicare a comunității în viața culturală, resurse limitate, infrastructură insuficientă și consum cultural modest raportat la potențialul orașului. Totodată, se subliniază necesitatea profesionalizării managementului cultural și a susținerii financiare din partea autorităților publice și a partenerilor privați.

Strategia Culturală 2026–2031 reprezintă o viziune de renaștere culturală pentru Soroca, care își propune să transforme orașul într-un pol regional al creativității, turismului și dialogului intercultural. Proiectul urmează să fie discutat cu cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate, iar după consultările ce vor avea loc la 20 octombrie 2025, la ora 9:00, în Biroul 414 a Primăriei municipiului Soroca, va fi supus aprobării Consiliului Municipal.

Proiectul strategiei poate fi consultat AICI.