Așa s-a votat la Rublenița: alegătorii au dat prioritate la PAS

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi în satul Rublenița, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, urmat de „Partidul Nostru”.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 444 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 328 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 171 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 118 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 62 voturi

Partidul Social Democrat European – 34 de voturi

Candidat independent Andrei Năstase – 25 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 15 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj de 116 voturi față de Blocul Electoral Patriotic, menținându-și poziția de lider electoral în Rublenița. „Partidul Nostru” a reușit un scor semnificativ, depășind 170 de voturi, iar „Democrația Acasă” și „Alternativa” au adunat împreună aproape 180 de sufragii, confirmând diversitatea opțiunilor politice în localitate.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29