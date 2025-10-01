Așa s-a votat la Rublenița: alegătorii au dat prioritate la PAS

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cele mai multe voturi în satul Rublenița, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul al doilea, urmat de „Partidul Nostru”.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)444 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic328 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”171 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”118 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”62 voturi

  • Partidul Social Democrat European – 34 de voturi

  • Candidat independent Andrei Năstase25 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 15 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj de 116 voturi față de Blocul Electoral Patriotic, menținându-și poziția de lider electoral în Rublenița. „Partidul Nostru” a reușit un scor semnificativ, depășind 170 de voturi, iar „Democrația Acasă” și „Alternativa” au adunat împreună aproape 180 de sufragii, confirmând diversitatea opțiunilor politice în localitate.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


