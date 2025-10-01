Așa s-a votat la Rudi: Blocul Electoral Patriotic este înaintea PAS-ului

De către

Blocul Electoral Patriotic s-a impus la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Rudi, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență notabilă de voturi. Localitatea a urmat tendința observată în mai multe sate din raion, unde competiția electorală s-a concentrat aproape exclusiv între cele două mari forțe politice.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 162 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 129 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 41 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 27 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 23 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un avantaj de 33 de voturi în fața PAS, confirmându-și poziția de lider în satul Rudi. „Partidul Nostru” și „Alternativa” au obținut rezultate vizibile, însă fără a putea amenința primele două poziții.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29