Așa s-a votat la Rudi: Blocul Electoral Patriotic este înaintea PAS-ului

Blocul Electoral Patriotic s-a impus la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Rudi, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență notabilă de voturi. Localitatea a urmat tendința observată în mai multe sate din raion, unde competiția electorală s-a concentrat aproape exclusiv între cele două mari forțe politice.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic162 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)129 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”41 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”27 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”23 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

Blocul Electoral Patriotic a înregistrat un avantaj de 33 de voturi în fața PAS, confirmându-și poziția de lider în satul Rudi. „Partidul Nostru” și „Alternativa” au obținut rezultate vizibile, însă fără a putea amenința primele două poziții.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


