Așa s-a votat la Regina Maria: PAS a lăsat în urmă Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a impus în fața Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Regina Maria, raionul Soroca. Rezultatul confirmă trendul general observat în mai multe localități ale raionului, unde PAS și Blocul Electoral Patriotic domină scena electorală, alternându-și pozițiile în fruntea clasamentului.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 95 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 53 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 26 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 16 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 6 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a înregistrat un avantaj de 42 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic, menținându-și statutul de principală forță pro-europeană în satul Regina Maria. Restul formațiunilor au acumulat rezultate modeste, fără a putea influența ierarhia electorală.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29