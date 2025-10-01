Așa s-a votat la Redi-Cereșnovăț: PAS este în topul preferințelor

De către
OdN
-
0
62

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca, acumulând cele mai multe voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au repartizat astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)144 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic96 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”25 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”22 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”13 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj de 48 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și poziția de lider în localitatea Redi-Cereșnovăț. Celelalte formațiuni politice au obținut scoruri modeste, fără a putea influența decisiv ierarhia electorală.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentCNAS a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Internațională a Persoanelor în Etate
Articolul următorAșa s-a votat la Regina Maria: PAS a lăsat în urmă Blocul Electoral Patriotic
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.