Așa s-a votat la Redi-Cereșnovăț: PAS este în topul preferințelor

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca, acumulând cele mai multe voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic.
Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au repartizat astfel:
-
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 144 voturi
-
Blocul Electoral Patriotic – 96 voturi
-
Partidul „Partidul Nostru” – 25 voturi
-
Partidul „Democrația Acasă” – 22 voturi
-
Blocul Electoral „Alternativa” – 13 voturi
-
Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare
PAS a obținut un avantaj de 48 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și poziția de lider în localitatea Redi-Cereșnovăț. Celelalte formațiuni politice au obținut scoruri modeste, fără a putea influența decisiv ierarhia electorală.
Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29