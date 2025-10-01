Așa s-a votat la Redi-Cereșnovăț: PAS este în topul preferințelor

De către

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca, acumulând cele mai multe voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au repartizat astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 144 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 96 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 25 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 22 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 13 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj de 48 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic, confirmându-și poziția de lider în localitatea Redi-Cereșnovăț. Celelalte formațiuni politice au obținut scoruri modeste, fără a putea influența decisiv ierarhia electorală.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29