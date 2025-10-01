CNAS a transmis un mesaj de felicitare de Ziua Internațională a Persoanelor în Etate

Astăzi, 1 octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Oamenilor în Etate, echipa Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un mesaj de felicitare adresat seniorilor și tuturor cetățenilor. Instituția a subliniat respectul și grija pentru persoanele vârstnice, accentuând importanța lor în societate și recunoștința pentru contribuția adusă de-a lungul anilor.

În același timp, CNAS a vorbit despre modernizarea serviciilor prin proiectul „Satul electronic”, menit să aducă mai aproape de oameni informațiile și resursele de care au nevoie. Pe pagina web a instituției au fost prezentate noutăți privind funcționalitățile disponibile, care permit acces rapid și simplificat la date despre stagiul de cotizare, contribuțiile achitate și alte informații esențiale legate de asigurările sociale.

Mesajul de felicitare transmis de echipa CNAS a pus accent pe sprijinul constant acordat cetățenilor, dar mai ales persoanelor în etate, prin soluții moderne și transparente ce contribuie la reducerea birocrației și la o comunicare mai eficientă între instituție și public.