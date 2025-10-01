Așa s-a votat la Racovăț: PAS a adunat 500 de voturi, cu mult peste ceilalți concurenți

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Racovăț, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)501 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic240 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”85 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”71 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”43 voturi

  • Candidat independent Andrei Năstase32 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj consistent, de 261 de voturi în fața Blocului Electoral Patriotic, consolidându-și poziția de lider în satul Racovăț. Celelalte formațiuni – „Partidul Nostru”, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au adunat câteva zeci de sufragii, însă fără a putea schimba ierarhia principală.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


