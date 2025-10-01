Așa s-a votat la Racovăț: PAS a adunat 500 de voturi, cu mult peste ceilalți concurenți

De către

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în satul Racovăț, raionul Soroca, obținând cel mai mare număr de voturi, urmat de Blocul Electoral Patriotic.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost distribuite astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 501 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 240 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 85 voturi

– Partidul „Partidul Nostru” – 71 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 43 voturi

Candidat independent Andrei Năstase – 32 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj consistent, de 261 de voturi în fața Blocului Electoral Patriotic, consolidându-și poziția de lider în satul Racovăț. Celelalte formațiuni – „Partidul Nostru”, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au adunat câteva zeci de sufragii, însă fără a putea schimba ierarhia principală.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29