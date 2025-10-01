Viața unei femei, salvată datorită intervenției prompte a polițiștilor

Astăzi, pe traseul Pușkin din orașul Soroca, o femeie aflată într-o stare de disperare și-a pus viața în pericol, având un cablu electric în jurul gâtului. Un trecător a observat scena șocantă și a alertat imediat Poliția Soroca.

În mai puțin de cinci minute, un echipaj de poliție a ajuns la fața locului și a intervenit prompt pentru a împiedica tragedia. La scurt timp, a sosit și ambulanța, care i-a acordat femeii primul ajutor medical.

Martorul care a anunțat autoritățile a ținut să mulțumească polițiștilor pentru profesionalism și rapiditatea cu care au acționat, subliniind că „poate că, datorită intervenției lor, o viață a fost salvată”.

Totodată, acesta a transmis un mesaj către cetățeni: „Nu rămâneți indiferenți! Dacă observați asemenea situații, anunțați imediat autoritățile competente. Uneori, câteva minute pot face diferența dintre viață și moarte.”