Așa s-a votat la Holoșnița: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi

De către

Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Holoșnița, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență de aproape 20 de voturi.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 136 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 118 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 27 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 27 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 29 voturi

Alte partide și candidați independenți – scoruri reduse (sub 5 voturi fiecare)

Blocul Electoral Patriotic a obținut 18 voturi în plus față de PAS, ceea ce reflectă o competiție strânsă și o polarizare evidentă a electoratului din Holoșnița.

Formațiunile secundare – „Alternativa”, „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au acumulat împreună peste 80 de voturi, demonstrând că în localitate există și alte opțiuni politice cu susținere vizibilă.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29