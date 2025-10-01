Așa s-a votat la Holoșnița: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi

De către
OdN
-
0
30

Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Holoșnița, raionul Soroca, depășind Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu o diferență de aproape 20 de voturi.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic136 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)118 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”27 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”27 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”29 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – scoruri reduse (sub 5 voturi fiecare)

Blocul Electoral Patriotic a obținut 18 voturi în plus față de PAS, ceea ce reflectă o competiție strânsă și o polarizare evidentă a electoratului din Holoșnița.

Formațiunile secundare – „Alternativa”, „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au acumulat împreună peste 80 de voturi, demonstrând că în localitate există și alte opțiuni politice cu susținere vizibilă.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentAșa s-a votat la Egoreni: Blocul Patriotic a întrecut PAS cu patru voturi
Articolul următorAșa s-a votat la Cureșnița: PAS a câștigat votul majorității
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.