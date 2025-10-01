Așa s-a votat la Egoreni: Blocul Patriotic a întrecut PAS cu patru voturi

De către

Blocul Electoral Patriotic a câștigat la limită scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Egoreni, raionul Soroca, devansând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu doar șase voturi diferență.

Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 139 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 135 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 34 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 30 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 26 voturi

Alte partide și candidați independenți – scoruri modeste, sub 10 voturi fiecare

La Egoreni, competiția dintre Blocul Electoral Patriotic și PAS a fost extrem de strânsă. Diferența de doar patru voturi arată că electoratul local este împărțit aproape egal între cele două mari formațiuni politice.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29