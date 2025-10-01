Nivelul radiațiilor din Republica Moldova este normal – mesajul IGSU în contextul situației de la centrala nucleară din Zaporojie

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, la acest moment, nu există niciun risc de contaminare radioactivă pe teritoriul Republicii Moldova, comunică moldpres.md

Potrivit instituției, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), structură a ONU, a confirmat că incidentul produs recent la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina, nu a afectat siguranța nucleară. Reactoarele centralei sunt oprite, nivelurile de radiație se mențin în limite normale, iar generatoarele de urgență au combustibil pentru circa 20 de zile. Imagini satelitare indică faptul că Rusia construiește o nouă linie electrică și un baraj pentru o sursă alternativă de răcire.

IGSU precizează că toate centralele nucleare se află sub supravegherea AIEA, iar în baza Convenției internaționale privind notificarea rapidă a accidentelor nucleare sau radiologice, statele membre – inclusiv Republica Moldova – sunt informate imediat în cazul unor depășiri ale nivelului admis de radiații.

„La momentul actual, IGSU, în calitate de punct focal al acestei convenții internaționale, nu a primit nicio notificare din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică sau din partea statelor vecine privind depășirea valorilor admisibile ale fondului radioactiv”, se arată în comunicatul instituției.

Conform datelor oficiale, fondul radioactiv în Republica Moldova este monitorizat permanent de Agenția de Mediu și se menține de mai mulți ani la un nivel stabil, în limite naturale și normale, sub pragul maxim admis de 0,25 micro Sv/h.

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de o săptămână. AIEA a menționat că liniile electrice externe care alimentează centrala au fost întrerupte de zece ori în timpul conflictului și că în prezent funcționează generatoare diesel de urgență. Aceste linii sunt vitale pentru răcirea combustibilului reactoarelor și prevenirea topirii acestuia.