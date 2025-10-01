Așa s-a votat la Cureșnița: PAS a câștigat votul majorității

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Cureșnița, raionul Soroca, obținând aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile au fost repartizate astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)59 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic36 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”11 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”7 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut un avantaj de 23 de voturi în fața Blocului Electoral Patriotic, confirmând o susținere semnificativă în localitate. Celelalte formațiuni au înregistrat scoruri reduse, ceea ce arată că opțiunile alegătorilor s-au concentrat aproape exclusiv pe primele două forțe politice.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


