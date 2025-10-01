Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor

De către

Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Hristici, raionul Soroca, acumulând mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), clasat pe locul al doilea.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 138 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 99 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 36 voturi

– Partidul „Partidul Nostru” – 30 voturi

Candidat independent Andrei Năstase – 17 voturi

– Blocul Electoral „Alternativa” – 11 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

Blocul Electoral Patriotic a obținut un avantaj de 39 de voturi față de PAS, confirmând sprijinul electoratului din Hristici pentru formațiunea de stânga. PAS se menține pe locul al doilea, dar cu o susținere importantă.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29