Așa s-a votat la Hristici: Blocul Electoral Patriotic a câștigat încrederea sătenilor

Blocul Electoral Patriotic a câștigat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Hristici, raionul Soroca, acumulând mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), clasat pe locul al doilea.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic138 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)99 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”36 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”30 voturi

  • Candidat independent Andrei Năstase17 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”11 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

Blocul Electoral Patriotic a obținut un avantaj de 39 de voturi față de PAS, confirmând sprijinul electoratului din Hristici pentru formațiunea de stânga. PAS se menține pe locul al doilea, dar cu o susținere importantă.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

