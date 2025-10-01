Așa s-a votat la Dubna: PAS a adunat de două ori mai multe voturi decât toți ceilalți candidați laolaltă

De către

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Dubna, raionul Soroca. Formațiunea pro-europeană a acumulat de patru ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea.

Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 204 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 47 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 16 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 13 voturi

– Blocul Electoral „Alternativa” – 9 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut o victorie categorică, cu un avans de 157 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic. Acest rezultat confirmă sprijinul masiv al comunității din Dubna pentru direcția pro-europeană.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29