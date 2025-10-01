Așa s-a votat la Dubna: PAS a adunat de două ori mai multe voturi decât toți ceilalți candidați laolaltă

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Dubna, raionul Soroca. Formațiunea pro-europeană a acumulat de patru ori mai multe voturi decât Blocul Electoral Patriotic, aflat pe locul al doilea.

Conform datelor prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile exprimate s-au distribuit astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)204 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic47 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”16 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”13 voturi
  • Blocul Electoral „Alternativa”9 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut o victorie categorică, cu un avans de 157 de voturi față de Blocul Electoral Patriotic. Acest rezultat confirmă sprijinul masiv al comunității din Dubna pentru direcția pro-europeană.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


