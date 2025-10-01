EFA părăsește Cupa Orange 2025/26, după ce a foct învinsă, categoric, de FC Florești

Ieri, 30 septembrie, s-au disputat șapte meciuri din runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție au început evoluția echipele din Liga 1. Site-ul fmf.md a prezentat rezultatele complete ale confruntărilor, precum și marcatorii acestor meciuri.

FC Real Sireți – CSFCJT Atletico 7-2 (în prelungiri). Au marcat:Vadim Gulceac 20, 73, 105+1, 112, Ghenadie Orbu 94, Eugeniu Borovschi 98, Vadim Zalenschi 120 / Nicolai Palii 31, 55); FC Iskra – FC Congaz 4-1. Au marcat:Alexandru Popovici 17, Maxim Șoimu 59, 90+4, Maxim Mihaliov 90 / Lilian Guțu 85; FC Florești – EFA Visoca 6-0. Au marcat: Eugeniu Sidorenco 40, 55-penalty, 56, Andrei Arabadji 58, Iurie Mîrza 81, 84; FCM Ungheni – FC Steaua Nordului 3-2 (în prelungiri). Au marcat:Pavel Proca 32, 60, Vasile Marjin 97 / Nichita Picus 66-penalty, Artiom Voitco 84; FC Stăuceni – FC Național 4-2 (în prelungiri). Au marcat:Laurențiu Chițanu 13, Nicolae Țelic 96, 101, 103 / Andrian Dodan 20, 110; FC Fălești – FC Victoria 1-2. Au marcat:Oleg Platniuc 33 / Ștefan Lupașcu 67, Ion Pavlov 90; CF Oguz – CF Olimp 1-2. Au marcat:Alexandr Gheorghiev 52 / Dennis Paul Castro Jarrin 58, Dan Taras 88