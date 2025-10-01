De la 31.700 de lei până la 987.000 de lei – acesta a fost costul unui mandat de deputat

În campania electorală, formațiunile politice nu s-au limitat doar la slogane și promisiuni. Toți concurenții, inclusiv cei care au trecut pragul electoral, au scos bani din buzunar pentru a convinge alegătorii, transmite tv8.md. TV8 a analizat rapoartele financiare și a calculat cât a costat, în medie, fiecare vot și fiecare mandat de deputat.

Partidul Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, a cheltuit circa 190.400 de lei. Cu 88.679 de voturi obținute, rezultă un cost de 2,15 lei pentru fiecare vot. Cele 6 mandate câștigate au avut un preț de aproximativ 31.700 de lei fiecare – cel mai mic dintre partidele intrate în Parlament.