De la 31.700 de lei până la 987.000 de lei – acesta a fost costul unui mandat de deputat

În campania electorală, formațiunile politice nu s-au limitat doar la slogane și promisiuni. Toți concurenții, inclusiv cei care au trecut pragul electoral, au scos bani din buzunar pentru a convinge alegătorii, transmite tv8.md. TV8 a analizat rapoartele financiare și a calculat cât a costat, în medie, fiecare vot și fiecare mandat de deputat.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Igor Grosu, a raportat cheltuieli de aproximativ 17,6 milioane de lei. Dacă împărțim suma la cele 792.557 de voturi, fiecare a costat 22,28 lei. Cu 55 de mandate în Legislativ, media per mandat este de aproape 321.000 de lei.
Blocul Patriotic (BEP) a declarat cheltuieli de circa 10,3 milioane de lei. Pentru cele 381.669 de voturi primite, fiecare a valorat 27,13 lei. Formațiunea a obținut 26 de locuri, ceea ce înseamnă un cost de circa 398.000 de lei per mandat.
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a avut cheltuieli mai mici – în jur de 5,5 milioane de lei –, dar și un rezultat mai modest: 97.852 de voturi, fiecare în valoare de 55,92 lei. Cele 6 mandate câștigate au costat aproape 912.000 de lei fiecare.
Blocul „Alternativa” a investit în jur de 7,9 milioane de lei, reușind să atragă 125.685 de voturi. Aici prețul per vot este cel mai ridicat – 62,80 lei. Cele 8 mandate obținute au costat, în medie, 987.000 de lei fiecare.
Astfel, analiza arată diferențe majore între modul în care partidele au gestionat resursele financiare, unele reușind un randament mai bun, iar altele plătind scump pentru fiecare loc câștigat în Legislativ.