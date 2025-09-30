Așa s-a votat la Cremenciug: Blocul Electoral Patriotic a câștigat peste 100 de voturi

Blocul Electoral Patriotic a câștigat detașat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Cremenciug, raionul Soroca. Formațiunea a obținut de peste două ori mai multe voturi decât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care s-a clasat pe locul al doilea.

Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a voturilor:

Blocul Electoral Patriotic – 117 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 50 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 21 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 11 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 8 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

În Cremenciug, Blocul Electoral Patriotic a obținut un avantaj de 67 de voturi față de PAS, confirmând o susținere clară pentru această formațiune. PAS se situează pe locul al doilea, dar la o distanță semnificativă.

Aceste cifre arată o comunitate în care electoratul s-a orientat preponderent către blocul de stânga, într-o manieră mult mai clară decât în alte sate din raion, unde competiția dintre PAS și Blocul Patriotic a fost mai echilibrată.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29