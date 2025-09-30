Așa s-a votat la Dărcăuți: PAS a lăsat cu buza umflată Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Dărcăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea pro-europeană a obținut aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, situat pe locul al doilea.

Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)269 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic146 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”36 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”28 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”12 voturi

  • Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

PAS a obținut 123 de voturi mai mult decât Blocul Electoral Patriotic, confirmând o victorie clară în această localitate. În timp ce PAS domină, blocul de stânga își menține totuși o bază electorală importantă.

„Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au strâns câteva zeci de voturi, iar „Alternativa” a reușit doar 12 sufragii, confirmând că alegătorii din Dărcăuți s-au concentrat în special pe primele două forțe politice.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


