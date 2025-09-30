Așa s-a votat la Dărcăuți: PAS a lăsat cu buza umflată Blocul Electoral Patriotic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Dărcăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea pro-europeană a obținut aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic, situat pe locul al doilea.
Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, voturile s-au distribuit astfel:
-
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 269 voturi
-
Blocul Electoral Patriotic – 146 voturi
-
Partidul „Partidul Nostru” – 36 voturi
-
Partidul „Democrația Acasă” – 28 voturi
-
Blocul Electoral „Alternativa” – 12 voturi
-
Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare
PAS a obținut 123 de voturi mai mult decât Blocul Electoral Patriotic, confirmând o victorie clară în această localitate. În timp ce PAS domină, blocul de stânga își menține totuși o bază electorală importantă.
„Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au strâns câteva zeci de voturi, iar „Alternativa” a reușit doar 12 sufragii, confirmând că alegătorii din Dărcăuți s-au concentrat în special pe primele două forțe politice.
În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29