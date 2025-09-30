Așa s-a votat la Cosăuți: PAS a câștigat încrederea sătenilor

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc în satul Cosăuți, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, devansând Blocul Electoral Patriotic. Rezultatele arată o competiție echilibrată între cele două formațiuni, dar cu un avantaj clar pentru PAS.

În Cosăuți au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție:

  • PAS – 367 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic – 214 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă” – 190 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru” – 90 voturi
  • Blocul Electoral „Alternativa” – 53 voturi
  • Alte partide și candidați independenți – sub 20 voturi fiecare

În Cosăuți, PAS a obținut o victorie clară, cu aproape dublu față de Blocul Electoral Patriotic. Diferența de 153 de voturi confirmă sprijinul consistent al alegătorilor pentru formațiunea pro-europeană.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


