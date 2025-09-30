Așa s-a votat la Căinarii Vechi: Blocul Electoral Patriotic a câștigat cele mai multe voturi

Blocul Electoral Patriotic a câștigat detașat în satul Căinarii Vechi, raionul Soroca, la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea a acumulat mai mult decât dublul voturilor obținute de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), situat pe locul al doilea.

Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a voturilor:

Blocul Electoral Patriotic – 521 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 175 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 81 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 73 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 64 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

Blocul Electoral Patriotic a obținut mai mult decât dublul voturilor PAS, consolidându-și poziția de forță dominantă în Căinarii Vechi. Diferența de 133 de sufragii arată o orientare clară a majorității alegătorilor din sat către acest bloc electoral.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


