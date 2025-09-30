Fetiță de 7 ani, rănită, după ce o mașină a ajuns într-un șanț, la Orhei

Un accident rutier a avut loc astăzi, 30 septembrie, pe serpentinele din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei, provocat, cel mai probabil, de condițiile meteo nefavorabile, spune Poliția. În incident a fost implicată o tânără țoferiță de 19 ani și o minoră de 7 ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Astăzi, pe serpentinele din apropierea satului Peresecina, raionul Orhei, a avut loc un accident rutier.

Potrivit cercetărilor preliminare, la volanul automobilului se afla o tânără  de 19 ani, originară din raionul Orhei. În calitate de pasager se afla o minoră de 7 ani.

Accidentul s-ar fi produs pe fondul condițiilor climaterice nefavorabile și al carosabilului umed.

În urma impactului, minora a suferit leziuni ușoare și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

sursa: pulsmedia.md


