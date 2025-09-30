Așa s-a votat la Bulboci: PAS a acumulat cele mai multe voturi

De către

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut cel mai mare număr de voturi în satul Bulboci, raionul Soroca, la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. PAS s-a detașat semnificativ de contracandidați, în timp ce Blocul Electoral Patriotic s-a situat pe locul secund.

Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a voturilor:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 258 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 172 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 61 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 42 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 23 voturi

Candidat independent Andrei Năstase – 15 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 5 voturi fiecare

În Bulboci, PAS a obținut o victorie clară, acumulând cu 86 de voturi mai mult decât Blocul Electoral Patriotic. Această diferență considerabilă arată o susținere solidă pentru formațiunea pro-europeană în localitate.

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29