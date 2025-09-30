Așa s-a votat la Băxani: PAS a adunat cele mai multe voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Băxani, raionul Soroca. PAS a reușit să obțină un avans clar față de contracandidații săi, acumulând cele mai multe voturi în localitate.
Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29 arată următoarea distribuție a voturilor:
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 125 voturi
Blocul Electoral Patriotic – 99 voturi
Partidul „Democrația Acasă” – 26 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 26 voturi
Blocul Electoral „Alternativa” – 22 voturi
Alte partide și candidați independenți – scoruri modeste, sub 10 voturi fiecare.
În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29