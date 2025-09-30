Deputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar semiînchis

De către

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat astăzi sentința în dosarul deputatei Marina Tauber. Aceasta a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și a fost anunțată în căutare, comunică moldpres.md

Aleasa poporului a fost privată de dreptul de a ocupa funcții publice și de a desfășura activități legate de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice pentru o perioadă de cinci ani.

Potrivit deciziei instanței, termenul pedepsei va începe să curgă din momentul arestului.

Marina Tauber a calificat dosarul drept unul politic, „cusut cu ață albă”, fără dovezi.

Ea a fost acuzată de falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic, acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, precum și de amestec în înfăptuirea justiției.

Totodată, în dosar este vizat și Partidul Politic „Șor”, căruia i se incriminează două capete de acuzare: falsificarea rapoartelor financiare și acceptarea finanțării ilegale. Procurorii au solicitat recunoașterea vinovăției persoanei juridice, deși au cerut încetarea procesului penal pe numele partidului, ca urmare a dizolvării acestuia prin decizia Curții Constituționale.

Marina Tauber a părăsit Republica Moldova la începutul anului, iar ultima sa apariție publică a fost pe 6 iulie, la Moscova, alături de Ilan Șor, în cadrul Congresului blocului politic „Victorie”. (Foto: Гагаузкие Новости)