Așa s-a votat la Bădiceni: PAS a adunat cele mai multe voturi

De către
OdN
-
0
85

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Bădiceni, raionul Soroca. Cele două formațiuni au acumulat împreună aproape 750 de voturi, diferența dintre ele fiind de doar 20 de sufragii.

În satul Bădiceni au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca arată o competiție extrem de strânsă:

Secția nr. 1:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 244 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 191 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 67 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 33 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 28 voturi

Alte formațiuni și independenți – sub 15 voturi fiecare

Secția nr. 2:

Blocul Electoral Patriotic – 172 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 139 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 37 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 25 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 6 voturi

Alte formațiuni și independenți – sub 10 voturi fiecare

Cumulate, rezultatele celor două secții de votare din Bădiceni indică:

PAS – 383 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 363 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 104 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 58 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 34 voturi

Alți concurenți – scoruri modeste, cu sub 10 voturi fiecare

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentNivelul apei în râul Nistru va crește, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie
Articolul următorDeputata Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar semiînchis
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.