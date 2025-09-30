Așa s-a votat la Bădiceni: PAS a adunat cele mai multe voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Bădiceni, raionul Soroca. Cele două formațiuni au acumulat împreună aproape 750 de voturi, diferența dintre ele fiind de doar 20 de sufragii.
În satul Bădiceni au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca arată o competiție extrem de strânsă:
Secția nr. 1:
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 244 voturi
Blocul Electoral Patriotic – 191 voturi
Partidul „Democrația Acasă” – 67 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 33 voturi
Blocul Electoral Alternativa – 28 voturi
Alte formațiuni și independenți – sub 15 voturi fiecare
Secția nr. 2:
Blocul Electoral Patriotic – 172 voturi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 139 voturi
Partidul „Democrația Acasă” – 37 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 25 voturi
Blocul Electoral Alternativa – 6 voturi
Alte formațiuni și independenți – sub 10 voturi fiecare
Cumulate, rezultatele celor două secții de votare din Bădiceni indică:
PAS – 383 voturi
Blocul Electoral Patriotic – 363 voturi
Partidul „Democrația Acasă” – 104 voturi
Partidul „Partidul Nostru” – 58 voturi
Blocul Electoral Alternativa – 34 voturi
Alți concurenți – scoruri modeste, cu sub 10 voturi fiecare
În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.
Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29