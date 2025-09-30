Așa s-a votat la Bădiceni: PAS a adunat cele mai multe voturi

De către

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic, au dominat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 în satul Bădiceni, raionul Soroca. Cele două formațiuni au acumulat împreună aproape 750 de voturi, diferența dintre ele fiind de doar 20 de sufragii.

În satul Bădiceni au fost deschise două secții de votare. Datele oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca arată o competiție extrem de strânsă:

Secția nr. 1:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 244 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 191 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 67 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 33 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 28 voturi

Alte formațiuni și independenți – sub 15 voturi fiecare

Secția nr. 2:

Blocul Electoral Patriotic – 172 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 139 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 37 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 25 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 6 voturi

Alte formațiuni și independenți – sub 10 voturi fiecare

Cumulate, rezultatele celor două secții de votare din Bădiceni indică:

PAS – 383 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 363 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 104 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 58 voturi

Blocul Electoral Alternativa – 34 voturi

Alți concurenți – scoruri modeste, cu sub 10 voturi fiecare

În curând AICI vom publica rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29