Nivelul apei în râul Nistru va crește, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nivelul apei în râul Nistru va crește în ultimele zile, iar apa se va scurge în limitele albiei minore. Situația rămâne sub supraveghere, iar populația este îndemnată să urmărească informările oficiale.

Astfel, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk de aproximativ 600 m³/s, în râul Nistru, în intervalul 30 septembrie – 4 octombrie, pe sectorul satul Unguri – orașul Camenca va avea loc creșterea nivelului apei cu 1.10 –2.30 m față de nivelul din 30 septembrie.