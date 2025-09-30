Nivelul apei în râul Nistru va crește, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie

De către
Observatorul de Nord
-
0
21

  Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nivelul apei în râul Nistru va crește în ultimele zile, iar apa se va scurge în limitele albiei minore. Situația rămâne sub supraveghere, iar populația este îndemnată să urmărească informările oficiale.

  Astfel, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsk  de aproximativ 600 m³/s, în râul Nistru, în intervalul 30 septembrie – 4 octombrie, pe sectorul satul Unguri – orașul Camenca va avea loc creșterea nivelului apei cu 1.10 –2.30 m față de nivelul din 30 septembrie.

 


Articolul precedentPodcast OBSERVATORUL cu deputatul Ion Babici: Împreună vom duce Republica Moldova în Uniunea Europeană / VIDEO
Articolul următorAșa s-a votat la Bădiceni: PAS a adunat cele mai multe voturi
Observatorul de Nord
Observatorul de Nord
https://plus.google.com/114518887213472893173

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.