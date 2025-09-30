Podcast OBSERVATORUL cu deputatul Ion Babici: Împreună vom duce Republica Moldova în Uniunea Europeană / VIDEO

Alegerile parlamentare din 28 septembrie au devenit deja istorie. Urmează punctul final – Curtea Constituțională să valideze acest scrutin și cei 101 deputați, aleși pe listele a cinci concurenți electorali, să înceapă activitatea și, cei mai important – împreună să tragă într-o direcție, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru a apropia ziua aderării noastre la Uniunea Europeană.
La două zile de la scrutin, actualul și viitorul deputat în forul suprem al republicii, Ion BABICI, a fost invitatul Podcast-ului OBSERVATORUL, în cadrul căruia s-a vorbit despre ce urmează să facă legislativul de la Chișinău, despre greșelile comise în această legislatură, despre promisiunile deputaților și așteptările electoratului, despre traseismul politic și despre multe altele. Vă dorim vizionare plăcută!