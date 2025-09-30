În atenția călătorilor! În Grecia se vor înregistra perturbări în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian

De către
OdN
-
0
23

Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 00:01, în Grecia se va declanșa o grevă care va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore.

Astfel, în această perioadă, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian. Totodată, se preconizează ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învățământ și servicii publice.

 

 


Articolul precedentZiua Elevului – o sărbătoare plină de culoare și voie bună la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri
Articolul următorPodcast OBSERVATORUL cu deputatul Ion Babici: Împreună vom duce Republica Moldova în Uniunea Europeană / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.