În atenția călătorilor! În Grecia se vor înregistra perturbări în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian

Ambasada Republicii Moldova la Atena anunță că miercuri, 1 octombrie 2025, începând cu ora 00:01, în Grecia se va declanșa o grevă care va afecta mai multe sectoare de activitate, inclusiv perturbarea transportului public, pentru o perioadă de 24 de ore.

Astfel, în această perioadă, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar, maritim și aerian. Totodată, se preconizează ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învățământ și servicii publice.