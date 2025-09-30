Ziua Elevului – o sărbătoare plină de culoare și voie bună la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri

Pe 26 septembrie curent, Gimnaziul „Viorel Ciobanu” din comuna Șuri a prins viață într-un mod deosebit – elevii au sărbătorit Ziua Elevului, o zi în care școala a fost mai mult decât lecții și caiete: a fost dans, muzică, zâmbete și surprize.

Încă de la intrare, vizitatorii au fost întâmpinați de un decor special, pregătit cu grijă, care a creat o atmosferă festivă și prietenoasă. Tot acolo a fost amenajat și un colț foto cu ramă și accesorii vesele, unde elevii și profesorii au imortalizat momente de neuitat. De dimineață, clasa a IX-a și-a întâmpinat colegii cu mere roșii și semne de carte, semn al sănătății și al cunoașterii.

Încă de la prima pauză, atmosfera s-a încălzit cu o gimnastică altfel, în pași de dans: Macarena, Meneiato, Rățuștele mele și Aram Zam Zam au scos pe toată lumea pe platoul de dans.

A doua pauză a adus o adevărată explozie de energie: curtea școlii s-a transformat într-o scenă plină de voie bună, sub acorduri de dans, unde elevii au prins hore și s-au distrat împreună.

Creativitatea nu a lipsit nici la a treia pauză: trotuarul s-a umplut de desene colorate cu creta, adevărate povești desenate care au adus un plus de frumusețe și originalitate.

Distracția a continuat la pauza a patra cu o nouă porție de muzică și dans, iar surpriza finală a venit la a cincea pauză, când s-a deschis Târgul de Toamnă cu bucate europene.

Elevii au avut parte de delicii tradiționale și internaționale, descoperind gusturi noi și savurând preparate pregătite cu multă grijă.

Această zi a arătat că școala poate fi și despre prietenie, veselie și creativitate. Ziua Elevului la Gimnaziul „Viorel Ciobanu” Șuri a fost o experiență de neuitat, care a unit elevii prin dans, joc, voie bună și amintiri frumoase, surprinse în fotografii.

Evelina PÂNZARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul e Creație a Copiilor (filiala Șuri)