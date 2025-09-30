Poliția atenționează. Ploi pe întreg teritoriul țării, trafic în condiții de vizibilitate redusă

Poliția Națională informează că, la această oră, pe întreg teritoriul țării se circulă în condiții de ploaie, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și sporește riscul de producere a accidentelor rutiere.

Pentru a evita incidentele, oamenii legii recomandă șoferilor să circule cu prudență maximă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să mențină o distanță mai mare față de vehiculul din față. Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să folosească luminile de întâlnire chiar și pe timp de zi, să evite manevrele periculoase și să plaseze triunghiurile de presemnalizare la o distanță corespunzătoare în caz de defecțiune tehnică.

Poliția face apel și către pietoni să traverseze doar prin locurile permise, după ce se asigură că șoferii i-au observat și le-au acordat prioritate.

Autoritățile reamintesc că respectarea regulilor de circulație în condiții meteo nefavorabile poate salva vieți.