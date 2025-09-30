Ziua Mondială a Inimii marcată la Soroca

De către

Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, marcată anual pe 29 septembrie, Centrul de Sănătate Publică Soroca, în colaborare cu CS Soroca-Noua, a organizat un seminar cu genericul „Fiecare bătaie a inimii contează”.

Evenimentul a reunit pacienți și specialiști în domeniul medical, având drept scop sensibilizarea comunității cu privire la prevenirea bolilor cardiovasculare și la adoptarea unui mod de viață sănătos.

În cadrul întâlnirii, doamna medic Ludmila Evstratova a susținut o discuție interactivă, abordând teme esențiale precum:

factorii de risc pentru bolile cardiovasculare;

semnele de avertizare ale unei sănătăți precare;

rolul alimentației echilibrate pentru menținerea unei inimi sănătoase;

importanța exercițiilor fizice regulate.

Participanții au avut ocazia să adreseze întrebări și să primească recomandări practice, menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare.