Războiul sovieto-afgan, trecut și prezent: lecție publică la Muzeul „Nicolae Bulat” / VIDEO

Recent, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat”, a avut loc o lecție publică cu tema „Războiul sovieto-afgan (1979–1989) și destinul veteranilor”, condusă de muzeografa Olesea Cebotari. Evenimentul s-a desfășurat în contextul comemorării victimelor războiului, marcată anual la 15 februarie.

Elevii grupei 32, specialitatea Învățământ primar, de la Colegiul „Mihai Eminescu”, însoțiți de profesoara de istorie și discipline socio-umane, Valentina Rebeja, au participat activ la discuții despre cauzele conflictului, forțele implicate și impactul războiului asupra oamenilor. Muzeografa a oferit informații detaliate despre contextul istoric al războiului sovieto-afgan, evidențiind complexitatea acestui conflict și implicațiile sale pe plan internațional și local.

Un punct important al lecției a fost prezentarea galeriei foto cu portretele victimelor războiului, dar și discuțiile despre destinul veteranilor din Soroca. Participanții au aflat despre provocările cu care s-au confruntat aceștia la întoarcerea acasă, despre sacrificiile pe care le-au făcut și despre modul în care comunitatea locală i-a recunoscut prin monumente și memoriale. De asemenea, muzeografa a adus în atenție date statistice privind pierderile umane și a explicat semnificația acestor cifre în înțelegerea dimensiunii războiului.

Elevii au avut oportunitatea să interacționeze direct cu materialele expuse, să pună întrebări și să-și exprime impresiile, transformând lecția într-un dialog viu între tineri și istorie. Activitatea a fost completată cu discuții despre modul în care memoria istorică trebuie păstrată și transmisă generațiilor viitoare, subliniind rolul muzeelor ca spații educative și culturale.

La final, muzeografa Olesea Cebotari a reiterat importanța comemorării victimelor și a evidențiat că lecțiile despre trecut nu sunt doar o formă de cunoaștere, ci și un îndemn la responsabilitate civică și respect față de cei care au luptat pentru pace și libertate.


