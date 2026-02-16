Fără glumă! De la 1 aprilie 2026 cineva ar putea rămâne fără gaze naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, potrivit Calendarului de liberalizare a pieței gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr 564 din 30 septembrie 2025 și publicat pe pagina oficială a instituției, începând cu data de 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale.

Conform prevederilor art.114 alin.(4) a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, consumatorii non-casnici mari și mijlocii au obligația de a-și selecta un furnizor pe piața concurențială și de a încheia un contract valabil până la termenul stabilit, informează anre.md

La această etapă, din totalul de 204 de consumatori mari vizați, doar 82 au finalizat procedurile de contractare pe piața liberă. Lista consumatorilor mari poate fi consultată pe pagina oficială a ANRE: https://anre.md/schimbarea-furnizorului-3-319

ANRE atenționează că, începând cu data de 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari, care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor pe piața liberă pot rămâne fără livrarea gazelor naturale. Lipsa unui contract, conform prevederilor legale, poate conduce la sistarea furnizării, fapt care poate afecta funcționare a activităților economice și continuitatea proceselor operaționale ale întreprinderilor vizate.

În acest context, ANRE invită toți consumatorii non-casnici mari și mijlocii să participe la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”, organizat de instituție. Participanții se pot înscrie aici: https://www.energy-community.org/events/2026/02/GF0226.html

În cadrul evenimentului vor fi prezentate informațiile necesare privind procedura de trecere pe piața liberă, drepturile și obligațiile consumatorilor, precum și pașii concreți care trebuie urmați. Totodată, va fi organizată o sesiune Business to Business (B2B), unde participanții vor avea posibilitatea să interacționeze direct cu furnizorii licențiați și să identifice potențiali parteneri contractuali.

ANRE îndeamnă toți consumatorii vizați să trateze cu maximă responsabilitate această etapă obligatorie și să întreprindă, fără întârziere, demersurile necesare pentru conformarea la cerințele legale.