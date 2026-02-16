Un incendiu a izbucnit dimineață într-un bloc de locuit din Soroca / VIDEO

Un incendiu a izbucnit astăzi, 16 februarie, la ora 8.45, într-un bloc locativ de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca. Apelul a fost recepționat de Centrul de dirijare operativ nord, iar la fața locului au fost trimise două autospeciale de intervenție.

Ajunși la adresă, pompierii au stabilit că focul a pornit într-un apartament cu două odăi, situat la etajul patru al unui bloc cu cinci nivele. Flăcările au distrus bunuri materiale dintr-o cameră cu dimensiunile de aproximativ 4 pe 3 metri.

Potrivit datelor oferite de salvatori, de la începutul anului în sectorul locativ au fost înregistrate șase incendii. Cauza preliminară a acestui caz este încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea aparatelor electrice de uz casnic, în special a fierului de călcat.

Eugen Doga, șef adjunct la Direcția Situații Excepționale Soroca, a venit cu mai multe recomandări pentru locuitori. El îndeamnă oamenii să fie prudenți la folosirea electrocasnicelor și să nu lase fierul de călcat nesupravegheat cât timp este conectat la priză. După utilizare, aparatul trebuie scos din priză și amplasat departe de materiale ușor combustibile.

Fierul de călcat trebuie poziționat în poziție verticală și nu lăsat pe textile care pot lua foc. De asemenea, nu se recomandă folosirea prelungitoarelor improvizate sau a prizelor defecte și nici conectarea mai multor consumatori la aceeași priză. Copiii nu trebuie lăsați să folosească sau să se joace cu acest aparat.

Salvatorii recomandă ca, după folosire, fierul de călcat să fie lăsat să se răcească suficient înainte de a fi depozitat. Aceleași reguli se aplică și altor aparate electrice din locuință. Acestea trebuie amplasate la distanță de surse de căldură și materiale combustibile și nu trebuie lăsate în funcțiune atunci când proprietarii părăsesc locuința.

În caz de incendiu, oamenii trebuie să acționeze calm și rapid. Prioritatea este salvarea vieții și evacuarea membrilor familiei într-o zonă sigură. Dacă este posibil, se recomandă deconectarea locuinței de la curentul electric și gaze pentru a preveni extinderea incendiului. În toate situațiile de urgență trebuie apelat numărul unic 112.

Reprezentanții DSE Soroca fac apel și către gestionarii blocurilor și locatari să respecte regulile de prevenire a incendiilor. Totodată, cetățenii sunt rugați să parcheze autoturismele astfel încât să nu blocheze accesul autospecialelor de intervenție, deoarece au existat cazuri în care pompierii au întâmpinat dificultăți din cauza mașinilor parcate necorespunzător.